Emotionele beelden: zo kwam zangeres Meghan Trainor te weten dat ze zwanger was

Celebrities Nicole Scherzin­ger was enorm onzeker over haar uiterlijk in The Pussycat Dolls-periode: “Ik zat nooit lekker in mijn vel”

Don’t Cha wish... dat je de benen van Nicole Scherzinger (44) had? Waarschijnlijk zouden velen er meteen voor tekenen, maar The Pussycat Dolls-zangeres zelf was er enorm onzeker over. Ze droeg bijna altijd een lange broek om haar benen te bedekken. “Nu denk ik: ‘Geef me die benen terug. Lieverd, je was écht oké.’”

30 januari