Emotionele Adele doorbreekt mediastilte om brand Grenfell te herdenken: “Nog steeds geen gerechtigheid voor de slachtoffers”

Celebrities Een verhuis naar Boston en het einde van Scott en Kourtney: dit vertelden de Kardashian-zus­jes tijdens de laatste aflevering van hun reality­reeks

14 juni Het zit erop. Na 14 jaar en 20 seizoenen is er een einde gekomen aan ‘Keeping Up With The Kardashians’, de realityreeks die van Kim Kardashian (40) en haar familieleden wereldsterren maakte. In de laatste aflevering, die eind vorige week in de Verenigde Staten te zien was, maken Kim, Khloé (36) en Kourtney (42) de balans van hun leven op.