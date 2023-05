Emma Watson en vriend na 18 maanden uit elkaar

De breuk kwam naar verluidt vlak na de realisatie van Emma dat “dingen in haar leven niet waren zoals ze moesten zijn.” De relatie tussen de ‘Harry Potter’-actrice en de zoon van fast fashion -multimiljonair sir Philip Green, was echter zeer serieus. Zo ontmoette het stel elkaars ouders en genoten ze van een romantische vakantie in Venetië, Italië. Het duo werd voor het eerst samen gezien in september 2021.

En ook de Britse actrice lijkt verder te gaan met haar leven. Vorige maand liet ze doorschemeren dat ze opnieuw vrijgezel was. Op haar verjaardag deelde ze een cryptische post op Instagram. Daarin liet Emma weten dat ze haar leven opnieuw had geëvalueerd en vertelde ze welke dingen ze onlangs had bereikt en overwonnen. Zoals ‘slecht’ leren surfen, paardrijden, naar therapie gaan en afscheid nemen van haar oma en opa. “Ik heb even een stap teruggezet. Ik voelde me echt verdrietig en boos over verschillende dingen. Ik heb meer geleerd over liefde en over een vrouw zijn”, schreef ze. Na de persoonlijke boodschap van de actrice begonnen fans massaal te speculeren over een mogelijke breuk tussen Emma en Bandon.