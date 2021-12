Emma Watson en Rupert Grint waren bijna gestopt met ‘Harry Potter’ door druk als kindsterren

Watson en Grint doen die onthulling in de ‘Harry Potter’-reüniespecial, die binnenkort te zien is op Streamz. Ze behoorden plotsklaps tot het sterrendom na het succes van ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ in 2001, nog voordat ze zelfs hun tienerjaren hadden bereikt.

Watson bekende dat ze soms twijfelde aan haar rol als Hermelien: “Ik denk dat ik bang was. Ik weet niet of je ooit het gevoel had dat er een punt was bereikt waarbij je zoiets had van: ‘Dit is nu voor altijd’”, vroeg ze aan haar collega-acteur. “Het was bij mij het ergst rond de tijd van ‘De Orde van de Feniks’. Toen begonnen dingen pittig te worden voor ons allemaal”, vertelde ze over de kaskraker uit 2007 die ze op 16-jarige leeftijd filmde.

Grint begreep haar gevoel: “Ik had ook een soortgelijk gevoel als Emma, ik dacht na over hoe het leven eruit zou zien als ik er een punt achter zou zetten. We hebben er toen nooit echt over gesproken. Ik denk dat we het gewoon in ons eigen tempo deden, we leefden op dat moment nogal in het moment. Het kwam niet echt bij ons op dat we waarschijnlijk allemaal soortgelijke gevoelens hadden.”

De regisseur van de laatste vier films, David Yates, bevestigde dat hij achter de schermen gewaarschuwd was voor Emma’s onzekerheid: “Er werd mij verteld dat Emma (Watson) niet zeker wist of ze terug wou komen om nog een ‘Harry Potter’-film te maken”, zei hij.

Ondanks de twijfel realiseerde ze zich dat afscheid nemen van haar castleden een vergissing zou zijn geweest en bleef ze vastberaden in de rol: “De fans wilden echt dat ik zou slagen, en we steunen elkaar allemaal op de set. Hoe geweldig is dat?”

De reünie ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ is vanaf 2 januari te zien op Streamz.

