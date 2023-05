Emma Watson acteerde vijf jaar niet: “Ik was niet gelukkig”

CELEBRITIES Vrouw van Ed Sheeran treedt voor het eerst naar buiten: “Ik dacht dat ik doodging aan kanker, dat zette alles in perspec­tief”

Tot nu toe was ze enkel te zien in één of twee vage foto’s, maar in de Disney+-docu ‘Ed Sheeran: The Sum of it All’ stapt Cherry Seaborn uit de schaduw van haar wereldberoemde echtgenoot. Zo praat ze voor het eerst openhartig over hun huwelijk, dat het afgelopen jaar zware stormen moest doorstaan. Cherry kreeg een ernstige kankerdiagnose, Eds beste vriend overleed plotseling, en de zanger kreeg te kampen met een zware depressie. “Je leven voorstellen zonder de persoon die je het liefst ziet, is hartverscheurend.”