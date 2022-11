Emma Thompson (63) gaat volledig naakt in nieuwe film: “Vroeger hongerde ik mezelf uit omdat ik dacht dat ik te dik was”

CelebritiesEmma Thompson (63) speelt de pannen van het dak in haar nieuwste film ‘Good Luck To You, Leo Grande’. De Britse vertolkt in de prent, die vanaf woensdag in de zalen komt, een gepensioneerde leerkracht die op een seksuele ontdekkingstocht gaat. En daar hoort een confronterende en tegelijk ontroerende naaktscène bij. In interviews vertelde de actrice uitgebreid over de bijzondere voorbereidingen en de soms moeilijke relatie met haar lichaam. “We hebben een hele dag lang in ons blootje gerepeteerd.”