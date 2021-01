“Emma Stone verwacht eerste kind”

De Daily Mail publiceerde de foto’s, waarop Emma aan de wandel is met een vriendin, maandagavond. De actrice trad afgelopen september in het huwelijk met Dave, regisseur van onder meer sketchshow Saturday Night Live. Bij die show leerden de twee elkaar in 2016 ook kennen.

Emma en Dave delen niet veel over hun privéleven, maar verschenen in het begin van 2019 wel voor het eerst samen op de rode loper, bij de SAG Awards waar Stone mee in de running was voor twee prijzen, voor haar rollen in film The Favourite en serie Maniac.