Emma Roberts wilde jonge moeder zijn: “Maar ik was steeds aan het werk”

De 29-jarige actrice Emma Roberts is momenteel in verwachting van haar eerste kindje, met haar vriend Garrett Hedlund (36). Dat ze nu pas aan kinderen begint, was totaal onverwacht, vertelt ze in Cosmopolitan.

“Toen ik zestien was, dacht ik: ‘Wanneer ik 24 ben, zal ik getrouwd zijn en kinderen hebben.’ En toen was ik plots 24 en dacht ik: ‘Weet je nog toen ik zei dat ik nu al getrouwd zou zijn en kinderen zou hebben?’", lacht het nichtje van Julia Roberts in het interview. Dat ze nu pas aan kinderen begint, wijt ze zelf aan haar drukke carrière.

Het was bovendien niet eenvoudig om zwanger te worden, legt ze uit. Een hele tijd geleden kreeg ze de diagnose endometriose. Dat is een gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies ook buiten de baarmoeder voorkopen. De dokter raadde haar aan om haar eieren in te vriezen. “Toen ik dat ontdekte, was ik verbijsterd", zegt Emma. “Het voelde zo permanent aan. Vreemd genoeg had ik ook het gevoel dat ik iets fout had gedaan."

Geheim houden

“Het klinkt melig, maar op het moment dat ik stopte met nadenken over mijn vruchtbaarheid, raakten we zwanger”, verklapt Emma. Toch wilde ze de zwangerschap nog een hele tijd geheim houden, omdat er nog zoveel mis kon gaan. “Ik hield het dus voor mezelf en vertelde het alleen aan mijn familie en partner. Ik wilde geen grote plannen maken, voor het geval het niet zou lukken. Deze zwangerschap deed me beseffen dat het enige plan dat je kan hebben, is geen plan."

Nu voelt ze zich vooral hongerig en moe. “Maar ik ben gezond, dus daar ben ik erg dankbaar voor. Om mijn lichaam te zien veranderen - vanbinnen en vanbuiten - dat is zo wild. Verrassend en prachtig. Maar op andere dagen voel ik me dan weer alsof ik door iets ben gekidnapt.”

