Emma Corrin spreekt voor het eerst over coming-out: “Het voelde eng om te praten over genderidentiteit”

Celebrities Bollywood in de ban van seksschan­daal: Indiase actrice valt van voetstuk door illegale pornofilms

11:09 Opschudding in Bollywood. De Indiase actrice Shilpa Shetty (46) en haar echtgenoot eisen al weken alle aandacht in de lokale filmwereld op, sinds ze betrokken zouden zijn bij een seksschandaal dat heel India door elkaar schudt. Zo zouden ze een netwerk runnen dat vrouwen dwingt tot het draaien van pornofilms, hoewel dat ten strengste verboden is in India. De echtgenoot van de actrice werd opgepakt en blijft in de cel, terwijl zij haar carrière na meer dan 30 jaar in de branche dreigt kwijt te spelen.