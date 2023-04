Emily Ratajkowski stopt voorgoed met acteren: “Ik ben geen stuk vlees”

Ratajkowski is niet van plan om terug te keren naar het scherm. “Ik had niet het gevoel dat het acteren iets voor mij was”, vertelt Ratajkowski over de beslissing. “Ik voelde me een stuk vlees dat mensen beoordeelden en zeiden: “Heeft ze nog iets anders te bieden dan haar borsten?”” Ze verklaart dat de Hollywoodwereld echt gevaarlijk is. “Niemand heeft het beste met je voor.” In 2020 besloot ze haar vertegenwoordiger en manager te ontslaan.“Ik vertrouwde ze niet”, zegt Ratajkowski daarover. “Ik had zoiets van: “Ik kan zelf ook telefoontjes doen. Ik ga deze beslissingen nemen. Jullie haten vrouwen.””

Na haar acteerdebuut in ‘Gone Girl’ (2014) werkte het supermodel dag en nacht om acteerrollen te vinden die zouden bewijzen dat ze een “serieuze actrice met een lange levensduur” is. Maar het mocht niet zijn: ze kon enkel en alleen bijrollen strikken. Ratajkowski bleef de afgelopen jaren auditie doen voor films, zoals voor ‘Triangle of Sadness’. Maar verloor de rol van Yaya aan wijlen Charlbi Dean.

Volledig scherm Emily Ratajkowski als Cassie Ryerson in 'Welcome Home'. © /

Het supermodel maakte haar acteerdebuut in ‘Gone Girl’, een thriller van David Fincher. Daar speelde ze de rol van Andie Fitzgerald. Ook Ben Affleck was te zien in de prent. ‘Gone Girl’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Gillian Flynn. De echtgenote van het hoofdpersonage, Nick Dunne, verdwijnt. Tijdens de film groeit de achterdocht dat de echtgenoot zelf wel wat te maken zou kunnen hebben met die verdwijning. Daarna speelde Ratajkowski mee in de films ‘Welcome Home', ‘We Are Your Friends’ en ‘I Feel Pretty’. Haar laatste acteerwerk dateert uit 2019. Destijds speelde ze in de thriller ‘Lying and Stealing’.

