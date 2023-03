Emily Ratajkowski is de nieuwe liefde van Harry Styles (dat bewijst een openbare hartstochtelijke kus)

Celebrities Grote entree gaat mis: CeeLo Green valt van paard tijdens herdenking van overleden rapper Shawty Lo

De grote entree van CeeLo Green (47) ging niet zoals hij had verwacht. De zanger reed met een paard het herdenkingsfeest van de overleden rapper Shawty Lo in Atlanta binnen. De zaal was onder de indruk en het beest ook, want het werd heel nerveus. Het paard werd plots wild, waardoor het samen met de artiest tegen de grond ging. De aanwezigen konden hun lach alvast niet inhouden. “CeeLo Green van een paard zien vallen, was het grappigste dat ik ooit heb mogen zien.”