Emily Ratajkowski beschuldigt Robin Thicke van ongepast gedrag: “Plots voelde ik twee ijskoude handen op mijn borsten”

In haar boek schrijft het model dat Robin Thicke tijdens de opnames van ‘Blurred Lines’ serieus over de schreef is gegaan. Terwijl ze aan het filmen waren, greep de zanger plots naar haar blote borsten. “Uit het niets voelde ik twee ijskoude handen op mijn borsten. Ik draaide mij meteen om en toen zag ik Robin Thicke achter mij staan.”

Ratajkowski is één van de drie modellen die figureerde in de clip. In haar boek ‘My Body’, dat volgende maand uitkomt, maakt het model duidelijk dat ze de shoot aanvankelijk heel leuk vond. Maar kort na de opnames begon Thicke, die duidelijk dronken was, zich boertig te gedragen.

“Hij had een stomme grijns op zijn gezicht en begon van mij weg te wandelen. Zijn ogen verborg hij achter een zonnebril”, klinkt het in het boek. Diana Martel, regisseur van de clip, was getuige van het voorval en vroeg achteraf aan Emily of alles oké was met haar.

Geen oogcontact

Naar eigen zeggen voelde Emily Ratajkowski, die in de clip halfnaakt in beeld komt, zich na het voorval voor de eerste keer écht naakt op de set. “Ik probeerde om geen oogcontact te maken. Ik voelde de vernedering door mijn hele lichaam stromen. Verder reageerde ik niet, of toch niet zoals ik had moeten reageren.”

Diana Martel, meteen ook de regisseur van de clip, bevestigde het voorval. “Ik herinner mij het moment dat hij haar borsten vastnam. Hij had er eentje in elke hand. Ik schreeuwde vervolgens naar hem: Wat ben je in godsnaam aan het doen? Genoeg, deze shoot is voorbij.” Daarnaast maakte Martel ook nog duidelijk dat Robin Thicke inderdaad gedronken had op de set. Na haar uitbrander zou hij zich schaapachtig verontschuldigd hebben tegenover Emily. “Als hij nuchter was, zou hij dit volgens mij nooit gedaan hebben.”

