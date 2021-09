“Elvis bespioneerde John Lennon op vraag van Nixon”: Britse radiolegende doet merkwaardige onthulling

Na een carrière als BBC-radiostem, die in 1970 begon, werkt Bob Harris tegenwoordig mee aan de podcast 'Rockonteurs'. Daarin deed hij een merkwaardige onthulling. Harris interviewde John Lennon in 1975 voor zijn BBC-programma 'The Old Gray Whistle Test' en beweert dat de Amerikaanse president Richard Nixon Lennon haatte, wegens zijn kritiek op de Vietnam-oorlog. En dus zou Nixon, die van 1969 tot 1974 in het Witte Huis zetelde, aan Elvis hebben gevraagd om de langharige, linkse Brit in het oog te houden. Elvis moest rapporteren waarmee de Beatle allemaal bezig was, waar hij naartoe ging enzovoort. Hij zou Presley opgedragen hebben "zoveel mogelijk informatie over Lennon te verzamelen".