Elton John was inspiratiebron voor ‘peniscadeau’ van Ed Sheeran

“Elton John is al sinds het begin van mijn carrière erg betrokken en hij koopt rare cadeaus voor me”, vertelde de zanger in ‘The Late Show With Stephen Colbert’. “Ik kan er niet op tv over praten, maar het zijn gekke cadeaus. Een soort seksuele objecten.”

John is er volgens Sheeran “trots” op dat Eminem hem en zijn man “diamanten penisringen” gaf als trouwcadeau. “Ik had zoiets van, daar moet ik overheen gaan. Ik moet Elton een cadeau geven waardoor hij denkt: oh mijn god.”

Penisbeelden in verschillende maten

Sheeran bestelde daarom penisbeelden in verschillende maten. “Ik gaf er eentje aan Elton voor zijn verjaardag en hij was er dolblij mee”, zei de zanger lachend. “En toen lekte het uit in de media dat ik dat had gedaan en vroegen mensen of ze er ook een mochten. Sam zag er eentje en vroeg of hij er een mocht hebben.”

Sam Smith vertelde afgelopen dinsdag over het bijzondere cadeau. “Hij weegt 2 ton. Het is nog maar de vraag hoe ik hem mijn huis in krijg”, aldus Smith in ‘The Kelly Clarkson Show’.

LEES OOK: