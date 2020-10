Elton John treft schikking met ex-vrouw

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Ellen DeGeneres vraagt 34 miljoen euro voor huis in Montecito

13 oktober Wie interesse heeft om de nieuwe buurtgenoten van prins Harry en Meghan te worden, kan nu het huis van Ellen DeGeneres en Portia DeRossi in Montecito kopen. Het paar heeft hun riante villa, dat op een even zo riant stuk grond is gebouwd, te koop gezet voor 34 miljoen euro.