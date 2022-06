Elton John stelt zijn fans gerust: “Ik ben in topconditie”

Op Instagram plaatst Elton John een uitgebreide post waarin hij duidelijk maakt dat er geen reden is tot paniek: “Het echte verhaal is dat ik topconditie ben. Ik hou van mijn shows, ik speel en zing op mijn best. Elke avond geef ik me 100%, want ik wil niemand teleurstellen. Zeker niet nu iedereen zo lang heeft moeten wachten om naar een concert te gaan. Jullie reacties op de show zijn tot nu toe fenomenaal en ik geniet er iedere minuut van.”

Verder wil Elton ook nog duidelijk maken waarom een rolstoel even welkom was. “Na een spetterende show van 2,5 uur kwamen we aan op de luchthaven van Leipzig, waar we ontdekten dat er een deel gesloten was. Het was een extreem lange wandeling om bij het vliegtuig te komen, dus mijn team was zo vriendelijk om een rolstoel te voorzien. Zo kon ik mijn heup laten rusten na de show.” Aangezien de zanger vorig jaar een heupoperatie moest ondergaan, zit een lange wandeling er na een show nog niet in.