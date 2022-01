Elton John stelt twee van zijn concerten uit na coronabesmetting

Elton John laat zijn fans meteen weten dat ze zeer spoedig een nieuwe datum zullen krijgen. “Het is steeds een enorme teleurstelling om shows te verplaatsen. Het spijt me enorm, maar mijn veiligheid en die van mijn team staat boven alles.” Fans van de Britse zanger hoeven zich wel geen zorgen te maken. Elton stelt het momenteel goed en heeft slechts milde symptomen. Elton John is bovendien ook volledig gevaccineerd. Daarnaast heeft hij recent zijn boosterprik gekregen. “Ik verwacht dat mijn optredens van Arkansas van dit weekend gewoon kunnen doorgaan.”

De concerten in kwestie maken deel uit van Elton Johns afscheidstournee. De Britse popster begon in 2018 al aan zijn ‘Farewell Yellow Brick Road’-tournee, maar door de pandemie konden de shows een tijdlang niet doorgaan. In oktober vorig jaar werden er ook een reeks voorstellingen uitgesteld nadat de zanger geopereerd werd aan zijn heup. Normaal gezien kwam Elton John in diezelfde maand ook naar het Antwerpse Sportpaleis. Zijn afscheidsconcerten in ons land werden uiteindelijk verschoven naar mei 2023.