Elton John noemt Vaticaan hypocriet: “Ze vinden homoseksualiteit een zonde, maar verdienden wel geld met m’n film”

Celebrities Sharon Osbourne onder vuur na steunbetui­ging aan Piers Morgan

11 maart Nadat Sharon Osbourne (68) via sociale media haar steun betuigde aan presentator Piers Morgan (55) na zijn vertrek bij ‘Good Morning Britain’, werd ze in de Amerikaanse talkshow ‘The Talk’ behoorlijk bekritiseerd. En dat is opmerkelijk, omdat Osbourne een van de presentatrices van het programma is.