Elton John laat Kevin Spacey lachen tijdens getuigenis in misbruikzaak

De advocaten van de ‘House of Cards’-acteur hadden de zanger en zijn echtgenoot opgeroepen om te getuigen over een event dat zij rond 2004 hadden georganiseerd. Spacey wordt ervan beschuldigd onderweg naar dat evenement zijn chauffeur te hebben betast. Volgens de acteur is hij alleen in 2001 op het jaarlijkse gala van John geweest. Dat beaamde Furnish in de rechtbank, omdat hij naar eigen zeggen de foto’s van het gala door de jaren heen had gecheckt. John verklaarde dat Spacey na dat gala was blijven slapen, maar heeft hem niet zien vertrekken.

Witte das

Christine Agnew, één van de aanklagers in het proces, vroeg aan de zanger of hij zich nog kon herinneren of hij Spacey op het event gezien had. “Ja, want hij had een witte das aan”, aldus de zanger. “Hij had een privéjet genomen en dan is hij rechtstreeks naar het galabal gekomen.” Vervolgens vroeg Agnew aan de zanger of hij zeker wist of Spacey rechtstreeks gekomen was. “Ik ga er wel van uit. Ik denk niet dat hij een witte das gedragen zou hebben op een commerciële vlucht”, klonk het verder nog al lachend. Een opmerking die ook de ‘House of Cards’-acteur deed gniffelen.