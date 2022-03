Elton John kampte tijdens gloriejaren met stevige verslavingen: “Ik dronk elke dag een fles Johnnie Walker Black”

Celebrities David Beckham leent Instagram-ac­count uit aan Oekraïense arts: “Samen kunnen we een verschil maken”

Oud-voetballer David Beckham (46) heeft zijn Instagram even uitgeleend aan een Oekraïense arts. Iryna is het hoofd van het regionale perinatale centrum in de stad Charkiv. Ze toont hoe de artsen werken in tijden van oorlog. Beckham is Unicef-ambassadeur en heeft meer dan 70 miljoen volgers op Instagram. “Blijf deze ongelooflijke mensen en organisaties, zoals Unicef, steunen”, roept hij zijn volgers op. “Samen kunnen we een verschil maken.”

21 maart