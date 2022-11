Elon Musk verwelkomt Kanye West terug op Twitter na antisemitische tweet

Ye, voorheen bekend als Kanye West, testte in een eerste tweet op zondag of zijn account wel daadwerkelijk was gedeblokkeerd. Zes uur daarna volgde een bericht dat “Shalom” luidde, Joods voor ‘vrede’. De reactie van Musk daarop was: “Dood niet wat je haat, bewaar waar je van houdt.” Volgens Musk is het ook nooit zijn beslissing geweest om de account van Ye te blokkeren.