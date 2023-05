Elon Musk gedagvaard in zaak rond zedendelinquent Jeffrey Epstein

Te­sla-baas Elon Musk overweegt “aanzien­lijk” te investeren in Frankrijk

Topman van Tesla Elon Musk overweegt om “aanzienlijk” te investeren in Frankrijk. Dat zei hij tijdens een bezoek aan dat land in het kader van een evenement dat bedoeld is om buitenlandse bedrijven aan te trekken. “Ik ben erg onder de indruk van president Macron en de Franse regering en hoe gastvrij ze zijn voor de industrie”, aldus Musk.