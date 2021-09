Elon Musk en Grimes uit elkaar na een relatie van 3 jaar

Celebrities Tom Ford moet na 35 jaar huwelijk afscheid nemen van echtgenoot: “Hij en hun zoon waren aan zijn zijde toen hij stierf”

21 september Richard Buckley, modejournalist en 35 jaar lang de man van ontwerper Tom Ford (60), is op 72-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Buckley begon zijn carrière in 1979 voor New York Magazine als redacteur, ging daarna werken voor Vanity Fair en was later hoofdredacteur voor Vogue Hommes International.