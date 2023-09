“Elon Musk en Grimes kregen in het geheim nog een derde kindje”, met alweer een uiterst vreemde naam

celebritiesVolgens een nieuwe biografie over het leven van Tesla-CEO Elon Musk (52) verwelkomde hij in het geheim nog een derde baby met zangeres Grimes (35). Net zoals hun andere kinderen, gaven ze ook deze jongste toevoeging aan hun kroost een ongebruikelijke naam: Techno Mechanicus, ‘Tau’ voor de vrienden.

Op 12 september verschijnt een nieuwe biografie over Elon Musk, geschreven door journalist Walter Isaason. ‘The New York Times’ kon die biografie al lezen, en onthult in een recensie dat Isaason schrijft over een derde geheime baby van Musk en zijn ex-vriendin Grimes. Het jongetje zou de naam ‘Techno Mechanicus’ gekregen hebben, maar wordt ook wel ‘Tau’ genoemd. Het is echter niet duidelijk of de biografie het ook heeft over de geboorteplaats en -datum van het kind. Vertegenwoordigers van Musk en Grimes hebben nog niet gereageerd.

Het voormalige koppel werd voor het eerst aan elkaar gelinkt in 2018 en kreeg een eerste zoon in mei 2020. De naam van het kleintje, X Æ A-12, zorgde toen voor opgetrokken wenkbrauwen, maar dat was dus enkel het begin van een trend voor Musk en Grimes. Later werd zijn naam veranderd in X Æ A-Xii en werd onthult dat vooral de bijnaam ‘X’ voor hem gebruikt wordt.

Ook hun dochter Exa Dark Sideræl, heeft op z’n zachtst uitgedrukt een ongebruikelijke naam. Ze kreeg de bijnaam ‘Y’ en werd geboren in december 2021 via een draagmoeder, drie maanden nadat Musk en Grimes publiekelijk uit elkaar gingen. De geboorte van Exa Dark werd echter pas maanden na haar geboorte onthuld door Grimes in een ‘Vanity Fair’-interview in maart 2022. Toen gaf ze ook toe dat het voormalige koppel, dat destijds opnieuw samen was, nog meer kinderen wilde. “We hebben er altijd minstens drie of vier gewild”, klonk het toen. Op de dag dat dat artikel gepubliceerd werd, tweette Grimes echter zij en Musk weer uit elkaar waren.

Baby nummer 11

Techno Mechanicus is al Musks elfde kind. Zes van die kinderen kreeg hij met zijn ex-vrouw, de Canadese schrijfster Justine Wilson. Hun eerste zoon Nevada Alexander werd geboren in 2002 maar stierf tien weken later aan wiegendood. Musk en Wilson verwelkomden ook de tweeling Vivian Jenna en Griffin in 2004. Vivian Jenna wil echter niet langer familie zijn van haar vader, schrijft ‘People’ op basis van gerechtelijke documenten. Vervolgens beviel Wilson in 2006 van de drieling Kai, Saxon en Damion.

Volgens gerechtelijke documenten die door ‘Insider’ werden gepubliceerd, verwelkomde Musk in november 2021 in het geheim nog een tweeling, zoon Strider en dochter Azure, met Shivon Zilis. De tweeling werd geboren slechts enkele weken voordat hij ook Grimes beviel van een tweeling.