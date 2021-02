Elon Musk en Grimes delen schattige babyfoto’s van zoontje X AE A-Xii

Mama en papa Musk deelden dit weekend maar al te graag familiekiekjes met hun babyzoon op sociale media. “Tell me of the waters of your homeworld”, zette muziekante Grimes onder haar Instagrampost. Musk zelf plaatste dan weer een foto op Twitter terwijl zijn baby van negen maanden op zijn schoot zat. De kleine X speelt ondertussen met zijn vader’s t-shirt terwijl die aan de telefoon hangt. “The Second Last Kingdom”, zette hij onder de foto. Daarmee verwijst hij naar de knipbeurt die Grimes hun zoon vorige maand gaf.