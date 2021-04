Elliot Page over zijn coming out: “Hierover zwijgen terwijl andere transgenders bedreigd worden, zou egoïstisch zijn”

CelebritiesElliot Page (34) heeft voor het eerst sinds zijn coming out als transgender een openhartig tv-interview gegeven. Dat deed hij bij Oprah Winfrey in haar programma ‘Oprah Conversations’ op Apple TV+.

“Ik heb het eerst aan de mensen rondom mij verteld”, aldus Page. “Voor ik die openbare brief op Instagram postte. Ik had een momentje nodig om me zelf comfortabel te voelen bij al die verandering. Maar ik zou het bij nader inzien egoïstisch hebben gevonden om er niet over te spreken”, bedenkt hij zich. “Met dit platform en alle privileges die ik heb. En gezien het feit dat de transgendergemeenschap nog steeds bedreigd wordt en in gevaar is... Zeker de jonge mensen krijgen veel commentaar en agressie te verwerken. Dus ik wilde mijn verhaal vertellen.”

Naar eigen zeggen voelt Elliot zich al sinds zijn 9de een jongen. De druk om eruit te zien als een meisje maakte hem depressief. Tijdens de lockdown begon hij na te denken over zijn toekomst, en besliste de acteur dat hij zich niet meer wilde verstoppen. Sindsdien liet hij al een operatie uitvoeren om zijn borstweefsel te laten verwijderen, om er mannelijker uit te zien. Een hele verbetering, zo zegt hij, die zijn leven enorm veranderd heeft.

“Ik vond het verzwijgen van mijn identiteit vergelijkbaar met in de kast zitten toen ik nog jong was”, gaat hij verder. “Ik viel op vrouwen en heb dat jaren voor mezelf gehouden. Tot mijn 27ste had ik nog nooit iemand waarop ik verliefd was aangeraakt. Dat soort gevoel wilde ik nooit meer meemaken, dus ik wist dat ik dit met de wereld moest delen. Al was het maar voor mijn eigen mentale gezondheid.”

Elliot was 3 jaar getrouwd met choreografe Emma Portner (26), die aanvankelijk haar steun voor haar echtgenoot uitdrukte op sociale media: ‘Ik zal altijd van je blijven houden’, schreef ze toen Page zijn coming out aankondigde. In januari dit jaar besloten ze alsnog om te scheiden. Een verrassing, maar spijt van zijn beslissing heeft Page niet.

“Nu voel ik me alsof ik eindelijk gewoon kan bestáán”, besluit Elliot. “Ik ben blij dat ik op dit punt in mijn leven ben aanbeland. En ik ben erg dankbaar voor de mensen die me gesteund hebben tijdens dit proces. Ik kan amper uitleggen hoe goed het voelt om mezelf eindelijk graag genoeg te zien om écht mijn authentieke zelf te zijn.”

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.