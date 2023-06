Elliot Page openhartig over tegenspeelster tijdens filmopnames ‘Juno’: “We hadden de hele tijd seks”

CELEBRITIESElliot Page (36) heeft onthuld dat hij tijdens de opnames van de film ‘Juno’, nog voor zijn transitie tot man, een hartstochtelijke romance beleefde met zijn tegenspeelster Olivia Thirlby (36). Naar eigen zeggen hadden ze “de hele tijd” seks. In zijn nieuwe memoires ‘Pageboy’ deelt de acteur openhartig details over hun relatie op de set.

Page beschrijft in zijn boek hoe hij verrast werd door Thirlby toen hij haar voor het eerst ontmoette. Hij beweert dat, ondanks dat ze even oud waren, Thirlby overkwam als iemand die ouder en meer bekwaam was. Hij voelde zich seksueel aangetrokken tot haar en merkte direct een sterke chemie tussen hen op.

Volledig scherm 'Pageboy', de memoires van Elliot Page © AP

Volgens Page begonnen ze steeds meer tijd met elkaar door te brengen. Op een dag, terwijl ze in Thirlby’s hotelkamer stonden, zei ze zelfzeker: “Ik voel me echt tot je aangetrokken.” Page deelde dat hij soortgelijke gevoelens had voor Thirlby, die de eigenzinnige beste vriendin van zijn personage speelde in de tienerzwangerschapsfilm uit 2007.

Wild zoenen

Zonder terughoudendheid beschrijft Page hoe ze elkaar wild begonnen te zoenen, het begin van hun romance. Hij beschrijft het als een “allesomvattend verlangen dat hij nog nooit eerder had gevoeld, een verlangen dat hoopvol en bevrijdend was”. Volgens Page hadden ze overal en altijd seks, van Thirlby’s hotelkamer tot hun trailers op de filmset, en zelfs in een klein privékamertje in een restaurant. Ze dachten dat ze subtiel waren, maar ze waren kennelijk niet bang om hun liefde voor elkaar te tonen.

Volledig scherm Olivia Thirlby (links) en Elliot, toen nog Ellen, Page (rechts) © Getty Images

Voor Elliot Page betekende intiem zijn met Thirlby een manier om zijn schaamte over zijn identiteit te overwinnen. Hij voelde zich geaccepteerd en begrepen door haar en zag in haar ogen een sprankeling die hij zo lang had gezocht. Dit was een keerpunt voor hem, waarin hij zich openstelde en eindelijk zichzelf durfde te zijn.

Olivia Thirlby maakte in 2011 in een interview bekend dat ze biseksueel is. Sinds 2014 is ze getrouwd met Jacques Pienaar. Elliot Page, aan de andere kant, kwam in 2014 uit de kast als homoseksueel en onthulde in december 2020 dat hij transgender is.

