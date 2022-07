Elliot Page krijgt eerste nieuwe paspoortfoto sinds transitie: “Nooit gedacht dat ik zo’n foto mooi zou vinden”

Na zijn coming-out in 2020 kondigde de acteur ook het einde van zijn huwelijk met Emma Porter aan. Page was in totaal drie jaar getrouwd met de 26-jarige Emma, maar in januari 2021 diende de acteur officieel de scheidingspapieren in. Zijn voormalige echtgenote maakte destijds bekend dat ze achter de coming-out van Elliot staat. Elliot en Emma zouden ook al uit elkaar geweest zijn voor het ‘Juno-gezicht aankondigde dat hij transgender is.

Van Vanya naar Viktor

In een recent interview met Seth Meyers in ‘Late Night’ vertelde Elliot nog dat zijn leven sinds zijn transitie “drastisch veranderd is”. Daarnaast kreeg de acteur ook de vraag hoe hij omgaat met negatieve reacties. Page maakte duidelijk dat hij zich wil concentreren op “de vreugde die hij momenteel ervaart”. “Nooit had ik verwacht dat ik mij zo zou voelen. Dat is echt waar ik me op focus en het meest omarm. Maar het kan natuurlijk overweldigend zijn”, aldus de acteur.

Ook in ‘The Umbrella Academy’, de Netflixserie waar Elliot Page momenteel in te zien is, wordt de transitie van de acteur in beeld gebracht. Nadat Page naar buiten bracht voortaan als man door het leven te gaan, kondigde Netflix meteen aan de naam van Page in de aftiteling van de reeks aan te passen. Daarnaast werd in het derde seizoen, dat momenteel op het streamingplatform te zien is, ook de identiteit van zijn personage aangepast. Aan het begin van seizoen drie portretteert Page nog steeds de cisgendervrouw Vanya, zoals zijn personage in de eerste twee seizoenen bekend stond. Pas in de tweede aflevering wordt hij opnieuw geïntroduceerd als Viktor.

