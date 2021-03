Elliot Page geeft eerste interview sinds coming-out als transgender: “Operatie heeft m'n leven veranderd”

CelebritiesElliot Page (34) heeft in Time Magazine voor het eerst verteld over z’n coming-out als transgender. “Al in m’n kindertijd voelde ik me een jongen. Ik kon lange tijd zelfs niet naar foto’s van mezelf kijken”, vertelt de acteur.

“Kan ik ooit een jongen worden later? Die vraag stelde ik als kind al aan m’n moeder. Op m'n negende had ik een heel kort kapsel. Toen voelde ik me voor het eerst een jongen", zegt Elliot. Voor bepaalde rollen moest de acteur echter regelmatig z’n haar laten groeien. En ook op rode lopers werd verwacht dat hij zich op een vrouwelijke manier zou kleden. “Ik voelde me daar erg onwennig door. Ik herkende mezelf ook nooit. Naar foto’s van mezelf kijken lukte niet. Ik begon ook te kampen met depressie, een angststoornis en paniekaanvallen. Ik kon niet aan mensen uitleggen dat hoewel ik acteur ben, ik me er slecht bij voelde een shirt voor vrouwen te dragen.”

Terwijl voor velen de coronapandemie een helse periode is, bracht ze Elliot net aan het nadenken. “Ik had eindelijk tijd om stil te staan bij hoe ik leefde en vooral hoe ik wegvluchtte van bepaalde dingen. Het moment was aangebroken om te aanvaarden dat ik transgender ben en me volledig mezelf te voelen.”

Zonnige toekomst

Page liet sindsdien ook een operatie uitvoeren om z'n borstweefsel te verwijderen en er mannelijker uit te zien. “Zo’n ingreep is niet per se nodig, maar toch heeft het m'n leven volledig veranderd. Eindelijk kon ik afscheid nemen van die verschrikkelijke puberjaren en nog belangrijker: ik herkende mezelf weer wanneer ik in de spiegel keek.” De acteur ziet de toekomst van zijn carrière dan ook zonniger in. “Ik heb heel veel zin om weer te acteren nu ik volledig ben wie ik ben in dit lichaam. De uitdagingen en moeilijke tijden verbleken bij hoe ik me nu voel.”

Page maakte vorig jaar in een uitgebreide Instagram-post bekend dat hij voortaan als man door het leven wil gaan. “Ik vind het geweldig dat ik transgender ben”, schreef hij. “Ik vind het geweldig dat ik queer ben. En hoe meer ik omarm wie ik ben, hoe meer ik droom, hoe groter mijn hart wordt en hoe meer ik openbloei. Aan alle transgender mensen die dagelijks met intimidatie, zelfhaat en de dreiging van geweld te maken hebben: ik zie jullie, ik hou van jullie en ik zal alles doen wat ik kan om deze wereld beter te maken.”

Na de outing van Page liet z’n echtgenote Emma Portner (26) op sociale media weten dat ze achter haar man blijft staan. “Ik hou ontzettend veel van je”, postte ze toen. De verrassing was dan ook groot toen enkele weken later bekend raakte dat de twee een punt zetten achter hun huwelijk van drie jaar. “Na lang nadenken en zorgvuldige afwegingen hebben we de moeilijke beslissing genomen om te scheiden na onze breuk afgelopen zomer”, luidde de verklaring. “We hebben het grootste respect voor elkaar en blijven goede vrienden.”

