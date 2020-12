Elliot Page bedankt fans voor positieve reacties op coming-out

Elliot Page out zich als trans persoon en dat is een big deal: “Ik kan niet wachten tot hij genomi­neerd is voor de Oscars bij de mannen”

3 december Acteur Elliot Page (33) heeft op zijn Instagram aangekondigd dat hij transgender is. En de impact daarvan moeten we niet onderschatten. Hij kan het eerste transmasculiene rolmodel worden, want hij creëert veel visibiliteit. En dat is broodnodig, zeggen presentatrice Flo Windey, trans man Senne Misplon en non-binaire queer persoon Joppe De Campeneere. Die laatste twee werken allebei voor de jongerenorganisatie Wel Jong Niet Hetero. “Ik heb nooit een voorbeeld gehad, waardoor ik lang getwijfeld heb of ik écht transgender ben.”