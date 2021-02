Ellie Goulding dertig weken zwanger van eerste kind

De laatste keer dat Goulding in het openbaar verscheen, was in augustus, toen ze een show gaf in het V&A Museum in Londen. “Ik was toen al zwanger, maar had geen flauw idee", zegt ze. “In die periode gingen Caspar en ik kort weg voor ons 1-jarig jubileum. Toen ontdekten we het. Het was geschift, want het was ons jubileum. Dit was helemaal niet gepland. Het idee om zwanger te worden leek niet een waarschijnlijkheid. Maar zwanger worden zorgt dat ik me menselijk voel. Ik heb rondingen die ik nooit eerder gehad heb. Ik geniet ervan. En mijn echtgenoot ook.”