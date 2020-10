Ellen DeGeneres is al miljoen volgers kwijt na schandaal

TV Nu producen­ten ‘The Ellen Show’ ook beschul­digd worden van seksueel wangedrag: “Ze kan niet zomaar stoppen met programma”

22 augustus Het blijft klachten regenen over de gang van zaken bij de talkshow ‘The Ellen Show’ van Ellen DeGeneres (62). Nadat Warner Bros al een intern onderzoek startte na klachten over racisme en pestgedrag, getuigen verschillende werknemers op de website BuzzFeed News nu ook over seksueel wangedrag en intimidatie door enkele uitvoerende producenten. Ellen zelf zou volgens The Daily Mail daarom het liefst stoppen met het programma, maar dat blijkt niet evident.