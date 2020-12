Ellen DeGeneres besmet met coronavirus

Celebrities Ex-vrien­din Matthew Perry: “Ik was vijf maanden zwanger, en hij betaalde me om drugs voor hem te gaan halen”

6 december Matthew Perry (51) mag dan tegenwoordig nuchter door het leven gaan, er was een periode dat hij niet van drugs kon afblijven. Die gewoonte werd in stand gehouden door Kayti Edwards, z'n ex-vriendin. Dat vertelt zij in een interview met The Sun.