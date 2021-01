Elizabeth Olsen wilde haar naam laten veranderen wegens populariteit zusjes Ashley en Mary-Kate: “Iedereen had altijd al een mening over me”

In de jaren negentig vormden Mary-Kate en Ashley Olsen de beroemdste tweeling ter wereld, dankzij hun rollen in ‘Full House’ en ‘It Takes Two’. Dat was niet makkelijk voor hun jongere zusje, Elizabeth, die momenteel te zien is in de Disney+-reeks ‘WandaVision’. “Het was geschift", zegt de actrice. “Er waren tijden waarin mijn zussen altijd gevolgd werden. Ik zat dan bij hen in de auto, het maakte me bang."