Elizabeth Olsen staat achter Scarlett Johansson: “Stoer van haar”

Celebrities Ex-manager van R. Kelly doet straffe getuigenis: “Ik kocht ambtenaar om zodat hij met Aaliyah kon trouwen”

22 augustus Steeds meer voormalige medewerkers keren zich tegen R. Kelly (54). Afgelopen vrijdag deed een ex-assistent van de zanger al een boekje open over zijn daden en nu heeft ook Demetrius Smith (65), een voormalige manager van Kelly, zijn verhaal gedaan in de rechtbank. Tijdens een hoorzitting bekende hij dat hij een ambtenaar had omgekocht zodat R. Kelly met de 15-jarige zangeres Aaliyah kan trouwen.