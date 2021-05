Eindelijk officieel: A$AP Rocky en Rihanna vormen een koppel

In het interview met GQ bevestigt A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, eindelijk waar de hele wereld al een hele tijd op hoopte: hij heeft wel degelijk een relatie met superster Rihanna. “De liefde van mijn leven", noemt hij haar in het interview. “My lady. Het is zoveel beter om een relatie te hebben wanneer het met ‘De Ware’ is", zegt hij. “Wanneer je het weet, weet je het. Ze is ‘De Ware’.”