Eindelijk een uitspraak: Brad Pitt en Angelina Jolie krijgen gedeelde voogdij over de kinderen

CelebritiesBrad Pitt (57) haalt zijn slag thuis in zijn vechtscheiding met Angelina Jolie (45). Die laatste mocht haar minderjarige kinderen niet laten getuigen tijdens de rechtszaak, en bijgevolg heeft het koppel gedeelde voogdij gekregen. Dat terwijl Angelina eigenlijk uit was op de volledige voogdij.

Na maanden vol moddergooien hebben Brad en Angelina eindelijk een uitspraak gekregen van de rechter: ze moeten de voogdij over hun kinderen delen. Een grote overwinning voor Brad, die door zijn echtgenote werd beschuldigd van huiselijk geweld. Beweringen waarin ze wordt bijgestaan door hun oudste zoon, Maddox, die 19 jaar oud is en dus al wel mocht getuigen in de rechtszaal. Zijn getuigenis was vernietigend voor zijn vader, die hij omschrijft als een koud, agressief persoon die hem meermaals geslagen heeft. Maddox weigert dan ook al jaren om nog met zijn vader om te gaan. De jongeman wil zelfs zijn achternaam laten veranderen naar ‘Jolie’, in plaats van ‘Jolie-Pitt’.

Gezien zijn hechte relatie met zijn broers en zussen, is het waarschijnlijk dat er ook bij heen veel frustraties omtrent hun vader huizen. Volgens Angelina is het niet meer dan eerlijk dat ook haar andere kinderen - of ze nu minderjarig zijn of niet - hun zegje hadden moeten doen bij de rechter. Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), Vivienne en Knox (12) werden echter niet gehoord.

“Brad is zo opgelucht”, vertelt een insider aan de DailyMail. “Hij wilde alleen maar meer tijd doorbrengen met zijn kinderen. Angelina deed er alles aan om dat tegen te houden. Maar er zijn talrijke experten en psychologen bijgehaald die de kinderen hebben gesproken en onderzocht. De uitspraak ten voordele van Brad is daarop gebaseerd.”

Boze Angelina

Angelina is ziedend. Volgens haar komt de beslissing er enkel omdat haar kinderen niet mochten getuigen tijdens de zaak. Ze diende een motie in bij de rechtbank om rechter John Ouderkirk van de zaak te halen, maar tevergeefs. “Meneer Ouderkrik weigerde om mevrouw Jolie een eerlijk proces te geven”, aldus haar advocaten. “Hij weigerde om bewijs in ontvangst te nemen dat essentieel is om haar zaak voor te leggen. Volgens de locatie wetgeving is het trouwens perfect legaal om minderjarige kinderen vanaf 14 jaar te laten getuigen.” De actrice zal naar alle waarschijnlijkheid in beroep gaan.

Brad en Angelina huwden in 2014, maar Jolie vroeg de scheiding al aan in 2016. Dat maakt dat hun vechtscheiding op dit moment al langer duurt dan hun huwelijk.

