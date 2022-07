Eindelijk echt liefdesgeluk voor Katie Holmes? “Dochter Suri heeft haar nieuwe vriend al ontmoet”

CelebritiesEr hangt nieuw liefdesgeluk in de lucht voor Katie Holmes (43). Na turbulente relaties met onder meer Tom Cruise (60) en Jamie Foxx (54) is de actrice in de armen beland van muzikant Bobby Wooten III (33). Dat het serieus is, bewijst het feit dat dochter Suri (16) al kennis met hem mocht maken. Een overzicht van haar hobbelige amoureuze parcours. “Tom is simpelweg niet geïnteresseerd in z'n dochter.”