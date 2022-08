Einde van een strijd: erfenis van Prince is na zes jaar verdeeld

Prince stierf in april 2016 onverwacht op 57-jarige leeftijd. Hij had geen testament opgesteld en geen kinderen waardoor zijn zus Tyka en vijf halfbroers en -zussen Sharon, Norrine en John Nelson, Omarr Baker en de vorig jaar overleden Alfred Jackson in aanmerking kwamen voor de erfenis. Zij kwamen er wat betreft de verdeling in eerste instantie niet uit. De drie jongste erfgenamen, van wie er een is overleden, lieten zich uitkopen door muziekuitgeverij Primary Wave Music.

Veel gekibbel

Daarnaast was er ook nog het gegeven dat de erfenis van Prince zeer moeilijk in te schatten was. Het gaat namelijk niet uitsluitend over geld en vastgoed, maar ook over de volledige muzikale catalogus van de ‘Purple Rain’-zanger: onuitgegeven opnames, rechten op zijn beeltenis, zijn naam met alle merchandising die daarmee gepaard gaat en ook eventuele auteursrechten die moeten betaald worden wanneer zijn muziek in commercials, films of op televisie verschijnt. Voornamelijk dat deel van de erfenis ging gepaard met een hevige discussie. Maar deze is nu uitgepraat en alles werd verdeeld.