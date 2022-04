Eigenzinnig, fotogeniek en allesbehalve zedig: Dochter van Madonna maakt furore als topmodel

Celebrities Britney Spears gaat alweer topless in nieuwe dansvideo

Britney Spears (40) trakteert haar fans regelmatig op dansvideo’s en erg onthullende foto’s. Ook nu deelt ze een video waarop ze bijna volledig naakt is. De zangeres, duidelijk verbrand, rolt over het strand. Ze trekt zich niets aan van voorbijgangers. Een man in een zwart T-shirt, vermoedelijk haar bodyguard, staat er wat ongemakkelijk bij.

