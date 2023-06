Eervolle ontmoeting: André Rieu bij paus Franciscus in Rome

De paus ontving vanwege het 50-jarig jubileum van de collectie van moderne en hedendaagse kunst in de Vaticaanse musea tweehonderd artiesten uit verschillende landen. André Rieu en architect Rem Koolhaas waren vanuit Nederland naar Rome gekomen. Rieu gooide speciaal voor deze gelegenheid zijn agenda om, want deze unieke gebeurtenis wilde hij voor geen geld missen. Je kan de bijzondere ontmoeting hier bekijken. “Het is toch een hele eer als je samen met 200 anderen van over de hele wereld deze kans krijgt. Nou ja, de helft waren Italianen maar ze hadden ook een paar buitenlanders uitgenodigd”, lacht Rieu. “Ik heb even wat moeten schuiven maar toen ben ik gegaan. Ik denk niet dat hij ons gezegend heeft maar het feit dat we daar waren, in zo’n heilige atmosfeer van het Vaticaan, was apart. Hij is een indrukwekkende man, de paus is niet zomaar iemand.”

Harmonie over de hele wereld

“Ik vond het een hele belevenis”, gaat Rieu verder. “Het was heel interessant, vooral omdat de paus een lange speech heeft gehouden over artiesten, over wat wij betekenen voor de wereld. Hij had het de hele tijd over harmonie. Dat is precies wat mij als muzikant raakt. Want dat is waarom we over de wereld reizen.” Rieu voegde er nog aan toe dat zijn moeder naar Rome is gegaan toen ze zwanger was van hem, om hem te laten zegenen door de toenmalige paus. Met deze ontmoeting is de cirkel rond.