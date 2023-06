Eerste publieke optreden sinds rechtszaak Johnny Depp: Amber Heard maakt opwachting op Italiaans filmfestival

CelebritiesSinds de veelbesproken smaadzaak die haar ex Johnny Depp (60) tegen haar aanspande, koos Amber Heard (37) voor een rustig leventje in Barcelona, ver van Hollywood. Al wil dat niet zeggen dat ze de filmwereld helemaal de rug toe heeft gekeerd, want de Amerikaanse verscheen afgelopen weekend op het Taormina Filmfestival, in Italië.

Amber Heard kwam op het Italiaanse filmfestival Taormina haar nieuwste prent ‘In the fire’ voorstellen. Daarin speelt ze een Amerikaanse psychiater die naar Colombia reist om een jongen te behandelen, van wie geloofd wordt dat hij bezeten is door de duivel.

Eerste publieke verschijning

Voor Heard was het haar eerste publieke verschijning sinds het smaadproces dat haar ex Johnny Depp tegen haar aanspande. De twee ex-geliefden beschuldigden elkaar tijdens een fel besproken rechtszaak van huiselijk geweld. Depp kwam als grote overwinnaar uit de bus, Heard kreeg slechts op één punt gelijk van de rechter. Daarom moest zij hem meer dan 10 miljoen dollar betalen, hij was haar 2 miljoen schuldig. De zaak werd uiteindelijk geschikt. Sindsdien woont ze in Madrid met haar dochtertje.

Amber Heard op het filmfestival van Taormina

Om haar nieuwe film te promoten, keerde Heard echter met veel plezier terug naar het publieke leven. Ze werd samen met haar tegenspeler Luca Calvani en enkele andere castleden gezien in het dorpje Taormina voor de start van het filmfestival, maar liep ook op de rode loper en beantwoordde vragen van journalisten. Al had ze het daarbij niet over haar ex. “Het is een prachtige film over het bijna bovennatuurlijke effect en de kracht van liefde", liet ze optekenen bij People. “Het gaat over de grenzen die liefde kan overschrijden, en de overweldigende kracht van de liefde.”

Schitterend licht

Heard mocht dan niet terugkomen op het proces tegen Johnny Depp, maar haar tegenspeler Luca Calvani en regisseur Conor Allyn deden dat wél. Zo liet Allyn weten: “Ik ben zo blij dat Amber zoiets verschrikkelijks heeft meegemaakt, maar dat het haar niet veranderd heeft als persoon. Ze is nog steeds een schitterend licht. Om zoiets verschrikkelijk te moeten meemaken en er toch nog zo goed uit te komen, dat kan ik me niet voorstellen.” Ook Calvani had lovende woorden voor Heard. “Ze is een ster en ze straalt licht uit”, klonk het. “Iedereen op de set voelt het en voelt een connectie met haar. Iedereen die zoiets heeft moeten meemaken en daar gracieus uit kan komen, daar moet je respect voor hebben - ongeacht aan wiens kant je staat, wat je gelooft of wat je hashtags zijn. Ze kan ons allemaal een paar dingen leren over veerkracht en moed.”

