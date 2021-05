Eerste liefde van Marilyn Manson doet boekje open over zijn gruweldaden: “Ik heb hem in een monster veranderd”

Dat er onder die griezelige make-up en schreeuwerige rocknummers een gevoelige jongeman schuilgaat die gedichten schreef voor zijn grote liefde, komt voor velen waarschijnlijk als een verrassing. Toch was Marilyn Manson tijdens zijn jonge jaren geen opvallende figuur. Integendeel. Hij was een verlegen, doordeweekse kerel die zich eerder op de achtergrond hield. Rachelle (55), die haar achternaam liever niet wereldkundig wil maken, leerde hem kennen in 1987. Zij was toen een 22-jarig model in Boca Raton, Florida, en Manson stond gewoonweg bekend als ‘Brian’. Hij studeerde journalistiek. De twee waren twee jaar een koppel, en dat beviel haar destijds prima. “Hij was een muurbloempje. Heel verlegen en redelijk onvolwassen. Ik leerde hem kennen in een club. Hij viel meteen op met dat blonde haar en die donkere kleren. Ik weet nog dat hij een soort parelsnoer in verschillende kleuren rond zijn nek droeg. Hij zag er niet uit alsof hij daar thuishoorde, maar we zijn aan de praat geraakt en ik vond hem leuk. Hij schreef gedichten over hoe smoorverliefd hij op me was, meestal op een oude typemachine”, vertelt ze. “En over hoe hij de vader van mijn kinderen wilde worden. Hij zag het allemaal heel serieus.” Er was toen nog niets te bespeuren van zijn sinistere Marilyn Manson-persona, dat hij aannam nadat hij zijn band oprichtte.