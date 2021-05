Eerste filmrol voor Kevin Spacey na beschuldigingen van seksueel misbruik

Kevin Spacey krijgt een rol in de Italiaanse film ‘L’uomo Che Disegno Dio’ (‘The Man Who Drew God’). Die wordt geregisseerd door de Italiaan Franco Nero, wiens vrouw Vanessa Redgrave ook een rol krijgt in de film. De film gaat over een blinde kunstenaar die portretten van mensen kan maken door gewoon naar hun stem te luisteren. Welke rol Spacey precies krijgt, is nog onduidelijk.

Voor de acteur is het zijn eerste rol in ruim drie jaar, sinds het misbruikschandaal losbarstte. Verschillende mannen hebben Spacey de afgelopen jaren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarop werd Spacey prompt uit het laatste seizoen van de populaire Netflix-reeks ‘House of Cards’ geschreven. In de film ‘All the Money in the World’ werd hij op het laatste nippertje vervangen door Christopher Plummer. Spacey’s laatste rol dateert uit 2018, toen was hij te zien in ‘Billionaire Boys Club’. Sindsdien houdt hij zich veeleer op de vlakte, al brengt hij wel al verschillende jaren een eerder bizarre kerstvideo uit.