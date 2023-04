Eerste echtgenote van Johnny Depp haalt uit naar Amber Heard in zeldzaam interview: “Wat zij gedaan heeft, is gewoonweg vreselijk”

Tijdens een interview met ‘Popcorned Planet’ kreeg Lori Allison, die in 1983 haar jawoord gegeven heeft aan de acteur, enkele vragen over Depps relatie met Amber Heard. “Ik had haar al eens ontmoet. Ze kwam lief over en ze was ook nog eens beeldschoon. Je zou haar voor minder leuk gevonden hebben.” Beetje bij beetje leerde Allison, die in totaal twee jaar getrouwd was met Depp, echter ook een andere kant van de actrice kennen. “Af en toe ving ik wel iets op”, aldus Allison. “Het is niet dat ik hem vaak zag, maar hij zag er toch niet bepaald gelukkig uit.”

Rechtszaak

Vervolgens had de vrouw het ook nog over de rechtszaak van haar ex-man tegen de ‘Aquaman’-actrice. “Maar wat mij echt geraakt heeft, zijn de dingen die hij gezegd heeft in de rechtbank. “Ik ben een paar keer in elkaar gestort. Zo erg vond ik het voor hem.” Lori omschrijft haar voormalige echtgenoot ook nog als iemand die ontzettend hard op zijn privacy gesteld is. “Dat is waarom ik zelf zelden of nooit interviews geef.” Ze vervolgt: “Dus als hij zo openlijk over hun problemen gesproken heeft, had hij het echt wel nodig.”

KIJK. Johnny Depp grote winnaar in proces tegen Amber Heard.

Gedurende haar gesprek gaf Depps voormalige echtgenote ook nog toe dat ze af en toe nog contact had met enkele goede vrienden van de acteur. Naar eigen zeggen was ze na al die jaren nog steeds bezorgd om hem en wilde ze weten hoe het met hem ging. “Soms liep ik al huilend rond. Zo erg vond ik het voor hem. Het feit dat iemand hem zoiets kan aandoen, brak mijn hart.” Ze vervolgt: “Wat zij gedaan heeft, is gewoonweg vreselijk.”

