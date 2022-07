Eerste echtgenoot Jennifer Lopez niet overtuigd van huwelijk met Ben Affleck: “Ik heb zo'n gevoel dat het niet zal blijven duren”

“Ik ben blij dat ze teruggegaan is naar Ben, maar ik heb zo’n gevoel dat het niet zal blijven duren.” Nee, Ojani Noa heeft niet echt veel vertrouwen in het huwelijksgeluk van zijn ex-vrouw, Jennifer Lopez (nu Affleck). “Ik denk dat ze iemand is die zeven of acht keer getrouwd zal zijn", vertelt hij tijdens een interview met ‘The Daily Mail’. “Ik geloof niet dat ze zich ooit met één iemand zal settelen. Ze pusht zichzelf constant verder in haar professionele leven, vandaar dat ze ook al drie decennia een carrière heeft, maar ook in haar privéleven blijft ze in beweging.”

Dat Jennifer haar huidige man haar ‘soulmate’ noemt, doet dan ook pijn bij Ojani. “Jen houdt ervan om verliefd te zijn, maar ze is al zes keer verloofd geweest. Ben is echtgenoot nummer vier. Ik was echtgenoot nummer één. Ze vertelde me dat ik de liefde van haar leven was. Toen we in bed lagen op onze huwelijksnacht, vertelde ze me dat we voor eeuwig samen zouden zijn.”

Meneer Assepoester

Ojani leerde Jennifer kennen in 1996 toen hij in ‘Lario’s on the Beach’ werkte, het Cubaanse restaurant van Gloria Estefan. Op een avond wandelde Jennifer het restaurant in. “Ik had geen idee wie ze was”, vertelt hij. “Onze ogen kruisten elkaar en ik vond dat ze de mooiste vrouw was die ik ooit had gezien.” Hij voegt eraan toe: “Ze zou me later vertellen dat ze die eerste avond meteen wist dat ze met me zou trouwen.” Omdat Jennifer voor opnames in een andere stad zat, praatten ze urenlang via de telefoon. Op de première van ‘Blood and Wine' nodigde ze hem uit om haar date te zijn. “Na de première gingen we naar haar hotel”, zegt Ojani. “Toen vrijden we voor de eerste keer met elkaar. Het was perfect. Zij was perfect. Nadien lagen we naast elkaar en zei ze: ‘Ik wil dat je voor altijd in mijn leven bent. Ik houd van jou.’ Ik voelde me meneer Assepoester.”

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ojani Noa © Ron Galella Collection via Getty

In 1997, op een feestje dat gegeven werd voor het beëindigen van de opnames van ‘Selena’, vroeg hij haar ten huwelijk. “Iedereen juichte. Ik ging op één knie zitten en gaf haar de ring. Ze huilde en lachte. En ze zei ja.” Hun huwelijk in Miami werd wel ontsierd door Guadalupe, de moeder van Jennifer, zegt Ojani. Die was niet blij dat het feest niet in de Bronx doorging. “Jen was constant in tranen. Haar moeder belde haar en schreeuwde tegen haar. Probeerde om haar de locatie te laten veranderen. Dus belde ik Lupe: ‘Je moet hiermee stoppen.’ Dat was een grote fout. Vanaf dat moment waren er spanningen tussen mij en Lupe.” Dat diezelfde Lupe nu liet optekenen dat ze altijd al geloofde dat Ben de ware voor haar dochter was, doet Ojani grijnzen. “Als Ben Lupe aan zijn kant heeft, heeft hij misschien een kans.”

Van Jen naar JLo

Maar al snel liep het mis voor Ojani en Jennifer. “Ze ging van Jen naar JLo, een grote onderneming die miljoenen opbracht. Ze had allemaal nieuwe mensen rondom haar, die allemaal geld wilden verdienen via haar.” Toen ze in New York was voor opnames voor haar album, begon Ojani plots foto’s te zien van z'n vrouw met rapper Sean Combs, die meewerkte aan het album. “Ik belde Jen op en vroeg haar waarom ze met hem op date ging. ‘Het zijn gewoon zaken’, zei ze. ‘Er wordt mij verteld om dat te doen.’ Ik was jaloers en schreeuwde: Maar je bent getrouwd!’” Ook gezinsuitbreiding bleek plots geen optie meer. “We wilden kinderen, we hadden het er al over gehad. Toen vertelde ze me dat ze nu geen kind kon krijgen, omdat het haar carrière zou verstoren.”

In 1998 ging het koppel uit elkaar, waarna Jennifer een relatie begon met P. Diddy. Het voormalige koppel bleef wel close, want Ojani werd manager van een van haar restaurants, Madres. “Op bepaalde momenten vertelde ze me dat ze opnieuw een relatie wilde. Op rustige momenten zei ze: ‘Ik heb je nodig in mijn leven. Ik wil je niet verliezen.’” Maar in 2005 liep het serieus mis, toen Ojani ontslagen werd. “Jarenlang voelde ik me verbrand, gekneusd. Ik denk dat we misschien nog steeds samen zouden zijn geweest als ze niet al die mensen om zich heen had gehad. Maar ik heb mijn leven en ik ben gelukkig. Ik geloof nog steeds in de liefde en ik hoop dat Jen eindelijk de liefde heeft gevonden waar ze naar op zoek was.”

