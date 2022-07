Eerste beeld opgedoken van Kylie Minogue en Jason Donovan op de set van ‘Neighbours’

Speciaal voor de allerlaatste aflevering van de soap, die na 37 jaar aan z’n einde komt, kruipen Kylie Minogue en Jason Donovan nog eens in de huid van hun geliefkoosde personages Charlene Mitchell en Scott Robinson. Op het eindresultaat is het nog heel even wachten, maar fans van de reeks krijgen wel al een glimp van hoe Kylie en Jason eruit zullen zien in de seizoensfinale van ‘Neighbours’. De Australische zangeres deelde op Instagram namelijk enkele foto’s met haar tegenspeler. Op de beelden is te zien hoe Minogue een jumpsuit van denimstof draagt. Donovan draagt voor de gelegenheid een geruit hemd in combinatie met een jeansbroek.