Eerst werd ze uit de rechtbank gezet, nu doet ze haar verhaal: goede vriendin van Johnny Depp haalt stevig uit naar Amber Heard

CelebritiesMidden april werd Gina Deuters, een goede vriendin van Johnny Depp, uit de rechtbank gezet. Deuters moest normaal gezien getuigen in het proces tussen de acteur en zijn ex-vrouw Amber Heard. Alleen had de vrouw voor haar getuigenis al enkele filmpjes van het proces gezien. Als gevolg moest ze de rechtszaal te verlaten. Ondertussen heeft de vrouw echter een tweede kans gekregen. In een interview met het Amerikaanse ‘Page Six’ doet Gina Deuters nu alsnog haar verhaal. “In het begin leek ze een aardige huisvrouw, maar al snel kwam haar ware aard naar boven.”

Gina Deuters is niet alleen een goede vriendin van Johnny Depp. Ze is ook de echtgenote van Stephen Deuters, een zakenpartner en assistent van de Amerikaanse acteur. Als gevolg had Deuters dan ook een goede blik op Depps huwelijk met Amber Heard. Zij beweert alvast dat de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur volgens haar het echte slachtoffer is in deze vete en niet zijn ex-vrouw Amber. Depps goede vriendin Gina mocht haar zegje dan wel niet doen in de rechtbank, maar dankzij het Amerikaanse ‘Page Six’ krijgt de vrouw nu alsnog een tweede kans. In haar eerste interview sinds ze gevraagd werd om de rechtszaal te verlaten, doet de goede vriendin van Johnny Depp nu een boekje open over Amber Heard. Volgens Gina is de ‘Aquaman’-actrice bijvoorbeeld alleen maar uit op drama. “Op hun trouwdag stelde ze mij plots een vreemde vraag. Ze leunde naar mij toe en vroeg: ‘Vechten jij en Stephen soms?’ Ik vertelde haar dat we af en toe wel eens ruzie maken, maar dat was niet wat ze bedoelde. ‘Nee Gina, ik bedoel echt vechten’. Het was echt heel raar. Ergens vroeg ik mij af of ze het leuk vond.”

Extreem veeleisend

“Ik denk dat Amber deels gelooft dat vechten een vorm van passie is”, klonk het verder nog. “Het betekent dat er vuurwerk is in je relatie. Daarnaast is Amber iemand die het gewoon is om te krijgen wat ze wil. Ik denk ook dat ze hoge eisen heeft gesteld tijdens hun scheiding.” Alleen heeft de ‘Aquaman’-actrice volgens Gina Deuters niet gekregen wat ze wilde. Als gevolg heeft ze er haar missie van gemaakt om het leven van haar ex-echtgenoot kapot te maken. Ook Stephen Deuters, de echtgenoot van Gina en een zakenpartner van Johnny Depp, blijkt geen fan te zijn van Amber Heard. “Mijn man noemde haar een sociopathische aandachtstrekker, en hij heeft er zeker geen spijt van”, aldus Gina Deuters. “Stephen was uiteindelijk letterlijk de bemiddelaar tussen Johnny en Amber. Niemand anders wilde met haar omgaan, en Stephen zou de enige persoon geweest zijn met wie ze kon praten.”

In haar interview met ‘Page Six’ had Gina Deuters het ook nog over de relatie van Johnny Depp en Amber Heard. “Ze begon vrijwel meteen enkele van haar vrienden naar zijn eigendommen te verhuizen,” zei ze. “Het was behoorlijk schokkend hoe ze hem isoleerde van zijn familie en vrienden. Het voelde aan alsof we hem een ​​beetje kwijt waren. Daarnaast had de vrouw het ook nog over het gedrag van de actrice. “In het begin bakte ze koekjes en deed ze zijn schoenen uit na het werk. Het was allemaal redelijk vreemd.” Ze vervolgt: “Ik wist dat Amber een zelfverzekerde feministe was, dus voor mij was het opmerkelijk dat ze zich zo onderdanig gedroeg. Ze leek wel een aardige huisvrouw, maar dat was enkel en alleen in het begin. Al snel kwam haar ware aard naar boven.”

Gehaast om te trouwen

In 2015 hebben Gina Deuters en haar echtgenoot Stephen geholpen om het huwelijk tussen Amber Heard en Johnny Depp te organiseren. De twee gaven elkaar destijds het jawoord in Los Angeles. Nadien volgde er nog een ceremonie op de Bahamas. “Amber had de touwtjes stevig in handen. Het hele huwelijk moest ook snel gebeuren. Het ging allemaal zelfs zo snel dat een deel van Johnny’s familie van niks wist en sommigen van hen konden er als gevolg niet op tijd geraken.” Volgens Deuters leek het feest uiteindelijk niet meer op een echt huwelijk, maar was het gewoon de “Amber Heard-show”. “Ik weet nog dat haar vader een speech gaf en iets zei als: ‘Kijk, schat, dit is nu allemaal van jou’. Ging dit wel nog over liefde of waren ze gewoon enthousiast over alle rijkdom?”

Volgens Gina ging het nadien snel bergaf met Johnny Depp. “Het was hartverscheurend om hem door de jaren heen zowel fysiek als emotioneel achteruit te zien gaan.” Toen zijn huwelijk eenmaal definitief voorbij was, was de Amerikaanse acteur er volgens zijn goede vriendin Gina ook helemaal kapot van. “Hij heeft er enorm onder geleden.” Deuters benadrukte in haar interview ook dat Johnny Depp zich in haar bijzijn nooit agressief gedragen heeft tegenover andere vrouwen. “Soms dronk hij in mijn bijzijn. Soms nam hij ook drugs waar ik bij was, maar Johnny heeft zich nooit gewelddadig gedragen”, klonk het kordaat. Gina Deuters is er dan ook zeker van dat Johnny Depp zijn ex-vrouw Amber Heard nooit geslagen heeft. “Ze hadden een turbulente relatie, maar ik weet gewoon dat Johnny zoiets nooit zou doen.” De goede vriendin van de acteur hoopt dan ook dat de waarheid snel aan het licht komt. “Naar mijn gevoel is hij het slachtoffer van huiselijk geweld. Hij verdient gerechtigheid.”

Depp zelf heeft volgens Gina Deuters wel geen spijt van het proces. “Ja, het is moeilijk om het verleden te herbeleven, maar Johnny wil zijn naam zuiveren voor zijn kinderen. Hoe pijnlijk het soms ook is.” Deuters zou de acteur ondertussen ook nog eens gezien hebben. “Na zijn getuigenis is er een last van zijn schouders gevallen. Dat zie ik zo aan hem.” Ondertussen begrijpt de vrouw ook beter waarom Depp een proces wilde voor de camera’s. “Het publiek kan horen wat hij te zeggen heeft en ook anderen horen ze nu rechtstreeks over hun ervaringen vertellen. Eindelijk heeft hij het gevoel dat mensen naar hem luisteren en dat betekent ontzettend veel voor hem.”

