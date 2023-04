Eerst seks, daarna ruzie over cocaïne, die haar fataal werd: de gruwelmoord op Playboymodel Christina Carlin-Kraft

Celebrities Ooit rookte hij 40 sigaretten per dag, nu zet Simon Cowell zijn gezondheid op de eerste plaats: “Het móest gebeuren”

Jarenlang zag je Simon Cowell (63) niet zonder sigaret. Het gevreesde ‘Britain’s Got Talent’-jurylid rookte gemiddeld 40 sigaretten per dag, de Brit ging zijn deur niet uit zonder een pakje op zak. Maar zijn heftig ongeluk in 2020 en zijn zoontje Eric (9) deden hem reflecteren over zijn eigen gezondheid. Exit sigaret, insert vape.