Eerst pornoster, nu actrice in ‘Euphoria’: de opmerkelijke carrière van Chloe Cherry

Celebrities“Neuken jij en je zoon... samen met mensen?” Het is één van de vele misplaatste oneliners van Faye in ‘Euphoria’. Hoewel ze een kleine bijrol vervult, is het internet gek op de drugsverslaafde prostituee in de reeks - en zo ook op actrice Chloe Cherry (24). Voor ze in huid kroop van Faye, was ze te zien in meer dan 200 pornofilms, waaronder een ‘Euphoria’-parodie. Zelf had ze echter nooit de ambitie om mee te spelen in de serie. Dit is hoe ze van sekswerk naar acteerwerk ging.